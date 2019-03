Tamoil e Snam firmano contratto per 5 nuove stazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tamoil e Snam insieme per la mobilità sostenibile. Le due società hanno firmato un contratto per la realizzazione di un primo lotto di cinque stazioni di rifornimento di gas naturale per auto e camion sul territorio italiano. La collaborazione tra Tamoil e la controllata della società italiana Snam4Mobility prevede la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di quattro nuovi impianti di CNG (gas naturale compresso) e un nuovo impianto di L-CNG (gas naturale liquefatto e compresso) all'interno della rete nazionale di distributori a marchio Tamoil.L'intesa firmata rientra tra le iniziative di Snam4Mobility per promuovere la crescita e lo sviluppo della rete distributiva di CNG e L-CNG sul territorio nazionale tramite investimenti diretti e accordi con altri operatori del settore. L'Italia nella mobilità a metano è leader europeo, conta circa un milione di veicoli circolanti e oltre 1.300 stazioni di servizio. Un settore dinamico quinidi che piace ai consumatori e che potrebbe aumentare anche grazie agli investimenti di Snam sullo sviluppo del biometano, gas rinnovabile a zero CO2 prodotto da rifiuti e scarti agricoli.Con questo accordo Tamoil incrementa il numero dei suoi punti vendita che erogano gas naturale e conferma il suo impegno per lo sviluppo di una mobilità più pulita.