La Difesa e Snam insieme per uso del gas naturale sugli automezzi militari

La Difesa e Snam insieme per l'energia rinnovabile. Il settore della difesa promuove l'uso dell'energia pulita e la mobilità sostenibile delle Forze Armate e sigla con Snam un protocollo d'intesa per studiare il possibile utilizzo del gas naturale e del gas rinnovabile per gli automezzi delle Forze Armate.«Migliorare e rendere più efficiente il settore della Difesa, è uno dei principali obiettivi che stiamo perseguendo conapprocci innovativi e progetti sostenibili» ha detto il Sottosegretario Angelo Tofalo firmando il memorandum a Palazzo Aeronautica.«Avviamo una collaborazione virtuosa in una filiera italiana di eccellenza - ha sottolineato l'amministratore delegato di Snam Marco Alverà - nella quale siamo all'avanguardia in Europa e nel mondo grazie a un parco circolante di circa 1 milione di veicoli e a una rete di circa 1.300 distributori».L'accordo, promosso dalla Struttura di Progetto Energia (SPE), consentirà la realizzazione di uno studio, di fattibilitàtecnico-economica, per l'installazione di impianti di rifornimento per automezzi alimentati a gas naturale su aree della Difesa in prossimità del loro confine esterno per consentire anche un uso duale pubblico\privato e per la conversione parziale e progressiva della flotta militare.La collaborazione è parte dello «sforzo complessivo della Difesa teso alla riduzione della spesa energetica e dell'impatto ambientale sul territorio, attraverso la definizione di nodi di rilevanza strategica delle reti di approvvigionamento e distribuzione di energia a ridotta impronta ambientale che si possano prestare al duplice uso» ha aggiunto il Direttore della SPE, il generale Francesco Noto