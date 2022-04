Mercati europei positivi, Milano inclusa

(Teleborsa) - Le principali borse europee ampliano i guadagni consolidando i rialzi della vigilia, sostenute soprattutto dalle trimestrali, mentre l'attenzione degli investitori resta concentrata su temi come: inflazione, guerra in Ucraina e ritorno del Covid in Cina.

Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,054, livelli di marzo 2020, aggiornando così il minimo degli ultimi cinque anni. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.882,1 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 101,8 dollari per barile, sui timori di una diminuzione della domanda di carburante in Cina, il più grande importatore di petrolio del mondo, a causa dei lockdown.

Si riduce di poco lo spread, che si porta a +175 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,59%.



Tra i mercati del Vecchio Continente vola Francoforte, con una marcata risalita dell'1,93%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +0,89%; brilla Parigi, con un forte incremento (+1,91%). Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,59%; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 26.460 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ottima performance per Stellantis, che registra un progresso del 4,11%.

Su di giri anche l'azionista di controllo Exor (+2,7%).



Exploit di STMicroelectronics, che mostra un rialzo del 3,83% all'indomani di risultati positivi.

Acquisti a piene mani su Interpump, che vanta un incremento del 2,59%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem, che ottiene -2,23%.



Fiacca Snam, che mostra un piccolo decremento dello 0,53%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Maire Tecnimont (+4,14%), Brunello Cucinelli (+3,56%), Sanlorenzo (+3,07%) e SOL (+3,07%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Acea, che continua la seduta con -0,73%.



Discesa modesta per Italmobiliare, che cede un piccolo -0,67%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:



Giovedì 28/04/2022

01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 2%)

01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,4%; preced. -0,9%)

09:00 Spagna: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 14,2%; preced. 13,33%)

09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 9%; preced. 9,8%)

09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 3%).

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)