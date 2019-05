Mercati europei in rosso dopo stretta su dazi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Chiudono in rosso i listini azionari del Vecchio Continente colpiti dallain settimana.sui beni cinesi per 200 miliardi, incremento che era stato rinviato nell'ambito dei negoziati con Pechino per cercare una soluzione condivisa.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,118. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.283,8 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 61,36 dollari per barile.Lo Spread peggiora, toccando i +262 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,58%.sensibili perdite per Francoforte, in calo dell'1,58%. In apnea Londra, che arretra dell'1,63%. Tonfo di Parigi, che mostra una caduta dell'1,60%., in flessione dello 0,89% sul FTSE MIB.A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,7 miliardi di euro, con un incremento di ben 595,4 milioni di euro, pari al 28,23% rispetto ai precedenti 2,11 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,8 miliardi di azioni.Su 221 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 146 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 57 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 18 azioni del listino milanese.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti sanitario (+3,41%), alimentare (+2,07%) e automotive (+0,96%).Nel listino, i settori bancario (-2,74%), costruzioni (-2,18%) e petrolio (-2,07%) sono stati tra i più venduti.di Piazza Affari, ottima performance per Amplifon, che registra un progresso del 9,95% grazie alla trimestrale.Exploit di Ferrari, che mostra un rialzo del 3,89% nel giorno dei conti.Acquisti a piene mani anche su Campari, che vanta un incremento del 2,20%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati sulle banche, come Fineco, che ha archiviato la seduta a -7,45%. Lettera su Banco BPM, che registra un importante calo del 4,25%. Scivola UBI Banca, con un netto svantaggio del 3,40%.di Milano, Piovan (+6,37%), Zignago Vetro (+2,97%), IGD (+2,39%) e Inwit (+2%). Giù, invece, Datalogic, -6,02% seguita da Credito Valtellinese, -4,14%.