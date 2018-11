Mef: entro il 31 dicembre vanno estinti i libretti al portatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entro il 31 dicembre vanno estinti i libretti al portatore, bancari o postali. I libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti. L'obbligo di estinzione è previsto nell'ambito delle norme di contrasto al riciclaggio.A decorrere dal 4 luglio 2017, con il recepimento della direttiva europea antiriciclaggio, banche e Poste devono emettere esclusivamente libretti di deposito nominativi. Dalla stessa data i libretti bancari o postali al portatore non possono più essere trasferiti da un portatore a un altro. La novità è in linea con quanto indicato dagli organismi internazionali che si occupano di formulare regole e indirizzi per tutelare l'economia dai rischi di infiltrazioni criminali nel sistema finanziario e che già da tempo suggerivano di limitare progressivamente l'utilizzo di strumenti finanziari e titoli al portatore. Dopo questa data i libretti saranno inutilizzabili.