Unicredit vende l'8% di Mediobanca. Del Vecchio ora è il primo azionista

Ultimo aggiornamento: 19:53

Unicredit ha venduto sul mercato a un gruppo diversificato di investitori l'intera quota dell'8,4% che deteneva in Mediobanca.La quota dell'istitutio di Piazzetta Cuccia messa in vendita da Unicredit, ai corsi di Borsa attuali, vale circa 800 milioni di euro. Mediobannca oggi ha chiuso oggi a Piazza Affari a 10,78 euro (-1,06%).Leonardo Del Vecchio, che ha appena arrotondato la quota in Mediobanca e a un mese dal suo ingresso con il 6,94% si è portato al 7,52%, è ora il primo azionista dell'istituto. Il francese Vincent Bolloré si attesta invece al 6,73 dal7,85% di un anno fa.I proventi della cessione, ha spiegato Unicredit, saranno utilizzati per supportare lo sviluppo delle attività dei clienti dell'istituto. Per tale operazione, Unicredit si è avvalso di BofA Securities, Morgan Stanley e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Bookrunners. Mediobanca ha precsiato che nell'operazione «si è impegnata a non interferire con l'assegnazione delle azioni».Con il collocamento sul mercato dell'intera quota in Mediobanca Unicredit allontana l'idea, diffusa tra gli investitori molti dei quali esteri, che il gruppo fosse al fianco di Leonardo Del Vecchio. Ha anche questo obiettivo, oltre a quello di far cassa come avvenuto con la cessione di Fineco realizzata con le stesse modalità, la mossa del numero uno Jean Pierre Mustier che ha informato dell'operazione l'amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel. In Piazzetta Cuccia l'uscita del principale azionista è ben vista dato che ha l'effetto di aumentare il flottante facendo diventare Mediobanca sempre più una public company. Risolve inoltre il conflitto d'interesse legato dal fatto che Unicredit opera nell'investment banking come la sua ormai ex partecipata.