Mediobanca schiva le vendite in attesa di bilancio e Assemblea

(Teleborsa) - Mediobanca schiva le vendite che stanno pesando sul comparto bancario di Piazza Affari. Il titolo viaggia infatti in controtrend con un rialzo dello 0,21% a 7,734 euro, mentre gli investitori attendono novità dal bilancio del terzo trimestre che sarà reso pubblico il prossimo 25 ottobre.



Inoltre l'Assemblea indetta per il 27 ottobre potrebbe approvare un piano di buyback pari al 3% del capitale per valorizzare i titoli Mediobanca ma anche in vista di nuove acquisizioni, anticipa milanofinanza.it.





Quanto all'analisi tecnica del titolo, operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 7,831 e successiva a quota 8,005. Supporto a 7,657. © RIPRODUZIONE RISERVATA