Mastercard, salgono gli utili a 1,90 miliardi di dollari

Dati positivi per Mastercard. Si è verificato un aumento dell'utile netto nel terzo trimestre a 1,90 miliardi di dollari, ovvero 1,82 dollari per azione, rispetto a 1,43 miliardi di dollari, ovvero 1,34 dollari per azione, del terzo trimestre dello scorso anno.



Nel terzo trimestre dell'anno sono aumentate anche le entrate del 14,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e si attestano sui 3,90 miliardi di dollari diversamente dai 3,40 miliardi del 2017.



Nonostante gli utili siano migliori delle attese, il titolo soffre in Borsa e perde il 2%.





