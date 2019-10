Mastercard, perquisite dalla Guardia di finanza le sedi di Roma e Milano

Mastercard finisce sotto indagine. La guardia di finanza, secondo Radiocor, ha bussato ieri alla porta della filiale italiana del gruppo Usa, ma la perquisizione è ancora in corso. i finanzieri sono entrati senza preavviso negli uffici di Roma e di Milano della società di carte di credito Mastercard e ha fatto copia dei documenti contenuti negli archivi e copiando gli hard disk dei computer di tutti i dipendenti. Al centro dell’indagine ci sarebbe la congruità fiscale del regime giuridico del ramo italiano della multinazionale americana che in Europa ha la propria sede sociale a Bruxelles, mentre la casa madre si trova a Purchase, in provincia di New York.

Mastercard, quotata al Nyse, nel 2017 ha fatturato circa 12,5 miliardi di dollari. © RIPRODUZIONE RISERVATA