Marco Fanizzi nuovo vice presidente Emea di Commvault

Commvault ha annunciato la nomina di Marco Fanizzi a vice presidente dell'Emea. Con effetto immediato, Fanizzi guiderà gli obiettivi di crescita dell'azienda, quotata al Nasdaq e attiva nel settore dei software aziendali, negli oltre 70 mercati in Europa, Medio Oriente e Africa. Fanizzi vanta oltre trent'anni di esperienza nel settore dei dati aziendali e ha ricoperto diverse posizioni senior presso Dell Technologies.Ha avuto anche incarichi di leadership nelle vendite con Veritas Symantec. «Sono fiducioso che la vasta esperienza di Marco, in particolare nei settori finanziario e delle imprese in tutta Europa, accelererà rapidamente l'espansione della nostra già in crescita attività nel mercato Emea. Il calibro del nostro team di leadership globale non è secondo a nessuno e abbiamo un chiaro obiettivo di semplificare, innovare ed eseguire. Marco ha realizzato tutto ciò concentrandosi sulle esigenze dei nostri partner e clienti - e so che continuerà a farlo», ha commentato Riccardo Di Blasio, Chief Entrate Officer di Commvault Worldwide.Commvault ha anche simultaneamente gettato le basi della sua visione del futuro abilitato per il cloud con l'acquisizione dello specialista dello storage definito dal software Hedvig e il lancio di Metallic, un'impresa Commvault che offre gestione e protezione dei dati basate su SaaS. «Commvault non è solo un leader di mercato riconosciuto in modo indipendente dal punto di vista tecnologico e dobbiamo assicurarci che tutti i nostri utenti Emea lo sappiano. La mia prima priorità è trascorrere del tempo con il nostro personale, i nostri clienti e i nostri partner per ascoltare ciò di cui hanno bisogno e aspettarsi dalle soluzioni di gestione dei dati di prossima generazione in modo da poter continuare a fornire risultati su questi», ha commentato Marco Fanizzi.