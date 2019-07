Manovra, Salvini: 6-7 agosto riconvocheremo parti sociali

(Teleborsa) - "Il 6-7 agosto ci ritroveremo al Viminale con le parti sociali. Identica riunione con le stesse 43 associazione e non escludo con altre". Lo ha detto il Vicepremier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa al Viminale, a margine dell'incontro sulla crescita.



"Più di sei ore di confronto sulla manovra economica: tutti interventi che non vanno ad offendere nessuno ma vanno ad aiutare", ha aggiunto sottolineando che "in molti lamentano mancanza di risposte da parte di qualche ministero o ufficio ministeriale non di nostra competenza che vedremo di stimolare".



"Se decine di associazioni ci dicono "grazie per averci ascoltato" qualcuno dovrebbe farsi una domanda e darsi una risposta", ha concluso il Vicepremier.



© RIPRODUZIONE RISERVATA