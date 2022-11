Manovra: da cuneo fiscale a Reddito Cittadinanza, novità in arrivo

(Teleborsa) - E' convocato per oggi alle 20.30 ilchiamato ad esaminare la: si tratta di un provvedimento complesso all'interno del quale troveranno posto misure da tempo annunciate, su tutte la revisione del(con cui presumibilmente verrà finanziato il taglio del cuneo fiscale),Nel dettaglio, dovrebbe arrivare un taglio del cuneo fiscale di due punti per i redditi inferiori a(in scia a quanto fatto in precedenza dal governo Draghi) e di un altro punto per chi ha un reddito fino a 20mila euro. Capitolo flat tax: la soglia per le partite Iva che possono accedervi dotrebbe passare da 65mila a 85mila euro, potrebbe fermarsi invece sullo "scoglio" dei costi troppi alti l'intenzione di inserire per i lavoratori dipendenti unaioè sull'eventuale aumento di reddito rispetto agli anni precedenti)Intanto, Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, avrebbe incontrato questa mattina Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e appartenente alla Lega. Un incontro durato poco più di un'ora, per fare il punto sulle misure ancora da definire in vista del CdM.conferma Giorgetti, sottolineando che le altre misure discusse dai giornali sono "ipotesi presentate nel corso della riunione che sono in corso di valutazione politica".E proprio sulla revisione del"L'ossessione di Meloni è smantellare il reddito di cittadinanza. L'esecutivo sta lavorando per tagliare questo sostegno vitale ai cosiddetti ‘occupabili'. Una formula dietro la quale la destra prova a dipingere un universo sociale di scansafatiche". Lo ha detto Giuseppe Conte in un'intervista a La Repubblica. "Gli occupabili sono 660mila con storie ben complesse". Per Conte, si potrebbe riformare il reddito di cittadinanza "