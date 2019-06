Leonardo protagonista al salone aerospaziale di Parigi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il, in programma dal 17 al 21 giugno, assegna auna vetrina di primo piano nello scenario internazionale. Nell'area statica la presentazione di un– l'ultimo ingresso nella famiglia Falco – che dimostra l'impegno di Leonardo per mantenere la posizione di leadership nel settore dei velivoli senza pilota. Parigi sarà anche la prima occasione per vedere l'elicottero a pilotaggio remotonella sua configurazione di pre-produzione con il radar ultraleggeroinstallato a bordo. Leonardo sta investendo in modo significativo nei droni e la nuova linea di produzione dell'AWHERO a Pisa ne è un esempio importante. Forte attenzione verrà posta nello studio e implementazione di nuove modalità di trasporto, smart e autonome, grazie alla spinta innovativa di Leonardo nel controllo del traffico aereo, intelligenza artificiale, big data, piattaforme e sistemi per il futuro ecosistema aerospaziale.Emergono i risultati dell'investimento strategico effettuato da Leonardo nel settore dell'addestramento con cinque Training Academy, la International Flight Training School con l'Aeronautica Militare italiana e una gamma unica di aerei ed elicotteri ideali per formare i piloti del futuro.e lo schieramento di altri tre M-346 presso l'IFTS rappresenta un ulteriore traguardo e punto di riferimento per i piloti di caccia di tutto il mondo. Ad apparire per la prima volta a Parigi anche ildi produzione, velivolo ideale per sostituire l'attuale linea di addestratori basici con prestazioni più elevate rispetto ai turboelica. L'Aeronautica Militare ad oggi ha ordinato 18 M-345.Tra le aree in cui Leonardo continua ad investire ci sono gli aerei da combattimento, comeequipaggiato con il radar Grifo-346.Per quanto riguarda gli elicotteri, dopo il contratto con l'Air Force statunitense per la fornitura, con Boeing come prime contractor, dell'MH-139, Leonardo ha sottoscritto quello per la fornitura alla Polonia del modello AW101 per il contrasto alle minacce sottomarine e le missioni di ricerca e soccorso. A Parigi sarà esposto il proprio modello best-seller, in configurazione public utility, che sta dimostrando di essere un prodotto di enorme successo con 270 clienti e più di 1.100 elicotteri ordinati, numeri che ne fanno il più venduto al mondo della sua classe.