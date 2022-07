Iveco, oltre 3.000 bus green prodotti a Foggia nei prossimi anni. R&S a Torino

(Teleborsa) - Forti investimenti sull'Italia, con l'obiettivo di accelerare la transizione ecologica del settore automotive, sia per quanto riguarda la produzione di nuovi veicoli green da mettere in strada che per la ricerca e sviluppo di soluzioni per migliorare le performance e la ricarica dei mezzi. È il messaggio lanciato da Iveco Group - leader globale nel settore automotive e attivo nei segmenti Commercial and Specialty Vehicles, Powertrain e correlati Financial Services - nella conferenza che ha aperto "Beyond - Iveco Group Days", una settimana di eventi a Torino durante i quali il gruppo condividerà con i principali partners e rappresentanti del settore la sua visione sui temi della Tecnologia, Sostenibilità e Partnership.

I futuri autobus che Iveco produrrà in Italia "saranno assemblati a Foggia, dove possediamo già un impianto di produzione di motori", ha annunciato Domenico Nucera, President Bus Business Unit di Iveco Group. "Dal 2024 al 2026 ci aspettiamo di produrre più di 3 mila autobus a basse e zero emissioni - ha spiegato il manager - In caso di positivo riscontro da parte del mercato, l'intenzione è di proseguire da fine 2026-inizio 2027 con un tasso annuo di 1.000 unità".

"Sulle nuove linee di montaggio di Foggia fabbricheremo anche la più moderna generazione di autobus alimentati a batterie elettriche - ha aggiunto - E ho il piacere di ricordare che le attività di Ricerca e Sviluppo e di produzione di queste batterie, insieme alla fabbricazione di motori a metano, biometano, diesel e biodiesel di ultima generazione, saranno effettuate proprio qui a Torino. Se ne occuperà FTP Industrial".

"Abbiamo investito solo nel 2022 circa 450 milioni di euro in R&S in Italia - ha detto il CFO di Iveco Group, Francesco Tanzi - Ma come raggiungeremo i nostri obiettivi? Le nostre ambizioni saranno guidate dall'attuazione del programma di eccellenza operativa, progettato per fornire miglioramenti della performance operativa. Stiamo perseguendo con successo un approccio di partnership per sfruttare i cambiamenti strutturali nel settore dei trasporti e dei veicoli commerciali".

"Siamo qui per discutere e scambiare idee con le parti interessate e partner preziosi mentre avanziamo insieme verso un futuro di emissioni zero, dove possiamo garantire l'accesso a un'energia affidabile e sostenibile - ha detto il CEO Gerrit Marx a proposito dell'evento in corso - Questa è una fase per mostrare la capacità del gruppo Iveco di innovare sia i suoi prodotti sia l'offerta di servizi in un panorama in rapida evoluzione in cui dobbiamo comprendere il futuro del trasporto su strada, della mobilità urbana, powertrain e tecnologie emergenti, fabbriche intelligenti e modelli di business completamente nuovi, alcuni dei quali devono ancora essere scoperti".

"Mentre ci imbarchiamo seriamente in questi cambiamenti trasformativi, vorrei fare appello alle istituzioni qui rappresentate, a ulteriore supporto dell'intera industria nazionale, della filiera, e in particolare, delle piccole e medie imprese - ha aggiunto Marx - È fondamentale garantire che siano in grado di far fronte agli attuali aumenti inflazionistici e ai costi volatili dell'energia e delle materie prime".