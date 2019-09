Inter, Suning compra Carrefour Cina: magliette nerazzurre in 210 ipermercati

Suning.com ha annunciato di aver completato l'acquisizione di Carrefour China, un'operazione da 620 milioni di euro che era stata preannunciata lo scorso 23 giugno e che oggi viene finalizzata. Le magliette dell'Inter campeggeranno, quindi, in 210 ipermercati cinesi. L'acquisizione della catena commerciale da parte di Suning sarà accompagnata da appositi spazi per la vendita di ulteriori beni di proprietà del gruppo, dai prodotti della prima infanzia agli articoli sportivi. Tra questi uno spazio speciale andrà al merchandising dell'Inter.

L'integrazione tra aziende di e-commerce (online) e supermercati (offline) è una nuova tendenza dello sviluppo dell'industria al dettaglio. I diversi modelli di business - viene spiegato - si completano a vicenda ed espandono le capacità di servizio lungo la catena di fornitura. Di fatto Suning è uno dei più grandi Gruppi del settore dell'e-commerce e Carrefour China è invece una realtà importante nel settore retail. Più precisamente Suning Holding Group è uno dei tre migliori marchi tra le 500 aziende non statali cinesi ed ha un fatturato annuale di 602,5 miliardi di RMB (circa 77,24 miliardi di Euro). Carrefour China è presente nel territorio cinese da 24 anni e gestisce una rete di 210 ipermercati e 24 «convenience store», è presente in 22 province e in 51 tra città di medie e grandi dimensioni e può contare su circa 30 milioni di membri. «Questo è un passo importante per i progetti commerciali smart di Suning - ha affermato il presidente di Suning Holdings, Zhang Jindong - L'esperienza di Carrefour nei beni di largo consumo e le sue capacità relative alla catena di fornitura possono essere integrate con il modello commerciale onnicomprensivo di Suning. Siamo in grado di trasformare i punti vendita Carrefour in supermercati online ed offline pienamente integrati per rispondere alle richieste dei consumatori, in costante evoluzione».

L'acquisto di Carrefour Cina è solo una tappa del percorso delineato da Suning, che recentemente ha acquistato Dia China e Wanda Department Stores, accelerando quindi l'espansione dei propri, tangibili portfolio per un modello commerciale onnicomprensivo. Nel giorno del completamento ufficiale della transazione, Zhang Jindong è stato raggiunto a Nanchino da più di 20 dirigenti, provenienti dalle sedi e dalle regioni chiave di Carrefour China ed ha delineato il piano di sviluppo, nominando un nuovo amministratore delegato per gli affari di Carrefour China. Ad assumere la carica è Tian Rui, Vicepresidente di Suning.com. Zhang Jindong ha confermato - in una nota fornita all'ANSA - che Carrefour China aprirà 300 nuovi punti vendita nelle città cinesi di prima, seconda e terza fascia nell'arco dei prossimi cinque anni.

Ha anche annunciato che il marchio cinese di Carrefour e le sue operazioni resteranno indipendenti, beneficiando al tempo stesso del modello commerciale cloud di Suning, nonché della sua tecnologia aperta, delle sue capacità logistiche e delle sue capacità in materia di catena di fornitura, per garantirsi un migliore accesso al mercato di livello inferiore. Oltre all'inserimento di spazi riservati per la vendita di beni di proprietà di Suning, tra cui il merchandising dell'Inter, ci saranno numerose iniziative di tipo commerciale con promozioni, da quelle previste per l'imminente festa nazionale cinese alle offerte per il 'giorno del singlè, una giornata di shopping molto popolare in Cina.



