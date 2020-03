(Teleborsa) - In seguito alla situazione emergenziale connessa al Covid-19, l'Inps comunica che "non è stato possibile completare tutte le attività necessarie alla pubblicazione dell'Osservatorio sul Reddito/Pensione di Cittadinanza, prevista per oggi 16 marzo".



L'aggiornamento mensile dei dai – fa sapere l'Istituto – slitta, dunque, al prossimo 15 aprile. © RIPRODUZIONE RISERVATA