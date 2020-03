Forse sarà il picco del contagio a segnare un primo spartiacque tra la paura e la depressione dei mercati e la fiducia e la ripresa dal “fondo”. Fino ad allora, è presto per veder materializzare nei dati fin dove arriva il danno economico (un primo indizio si avuto ieri con il -20% della produzione industriale cinese) e le stime restano la variabile più incerta. Nel frattempo, servono nervi saldi e una visione di lungo periodo. Perché a tenere banco, non c’è dubbio, sarà ancora la volatilità nei prossimi mesi. Sarà così anche se il sistema finanziario è robusto, ben più robusto di quello sorpreso dalla crisi finanziaria del 2008. Per il resto, «molto dipenderà dalle capacità delle autorità monetarie e di vigilanza di infondere fiducia. Gli effetti a lungo termine invece dipenderanno dalle scelte di politica economica e dalla capacità di difendere i posti di lavoro e dare liquidità alle imprese» per Stefano Caselli, professore di international finance alla Bocconi. Ubs vede già oltre e prevede che il mercato «chiuderà l’anno a livelli molto più alti di oggi, con l’economia cinese che aprirà la strada alla ripresa e le economie statunitense ed europea in ripresa nel terzo trimestre». Ma investire mentre la volatilità rimane così elevata rimane una sfida. Ancora di più oggi con i tassi a zero anche negli Usa, non è facile trovare l’ombrello giusto. Ma non si sbaglia se si punta sulla diversificazione. Magari scommettendo su asset più difensivi come utility, l’healthcare e le società che producono beni di prima necessità, indipendenti dal ciclo economico. Attenzione, però, ai rischi del fai-da-te.

LEGGI ANCHE --> Coronavirus, in arrivo dalla Cina centinaia di infermieri e medici super esperti

Per tutelarsi nel breve utility e sanità

Tutti settori hanno perso terreno, nessuno escluso. Ma la sfida alla volatilità parte dalla scelta degli asset più difensivi, capaci di mitigare gli effetti di ulteriori ribassi. In questo senso gli esperti privilegiano a livello internazionale settori più difensivi e meno volatili come le utility, l’unico positivo da inizio anno. L’healthcare può trarre dei benefici dall’allerta sanitaria. Buone prospettive per i consumer staples, le società che producono beni di prima necessità.

Con gli occhi alla ripresa digit e genetica

Il consiglio di Ubs è anche sfruttare il calo dei mercati per acquistare temi a lungo termine. Nonostante il tracollo generalizzato, la crisi potrebbe anche accelerare le tendenze a lungo termine in tema di connettività e localizzazione, a beneficio delle aziende che vivono la quarta rivoluzione industriale e alla trasformazione digitale. Dopo la crisi anche gli sviluppi delle tecnologie sanitarie e i recenti progressi delle terapie genetiche offrono opportunità a lungo termine interessanti.

Puntare su dividendi e high yeld Usa

Mai dimenticare l’uso bilanciato di strategie che migliorano il rendimento del portafoglio, incluso l’acquisto di titoli ad alto dividendo e il credito high yield Usa, tra bassi rendimenti quasi record e tassi in calo. Certo, c’è spazio per un ulteriore ampliamento degli spread a breve termine nell’high yield, ma in sei mesi anche gli spread saranno ben più stretti

Vince lo yen mentre il dollaro va in ombra

Nel valutario bisogna prepararsi alla debolezza del dollaro Usa. Dopo la mossa della Fed, il vantaggio dei rendimenti a lungo termine degli Stati Uniti si sta riducendo. E previsioni sono per ulteriore calo del dollaro nel corso dell’anno con un cambio euro/dollaro a 1,19 entro fine anno. Lo yen si conferma invece moneta anti-panico per eccellenza.

Nonostante lo choc rimane un rifugio

Gli investitori più avversi al rischio possono prendere in considerazione misure per proteggere i portafogli dai rischi del virus con l’aggiunta di esposizione all’oro, sceso per ragioni tecniche sotto i 1.500 dollari, ma pronto a ripartire subito dopo l’assestamento dei listini. Una scelta da affiancare ai titoli del Tesoro Usa a più lunga durata, caldeggiati anche dal gruppo BlackRock.

© RIPRODUZIONE RISERVATA