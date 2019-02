Inflazione, l'Istat conferma rallentamento a gennaio. Frena il carrello della spesa

I dati definitivi dell'Istat confermano che il tasso di inflazione ha rallentato allo 0,9% a gennaio dall'1,1% di dicembre, come anticipato dalle stime preliminari. Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,1%.



Rallenta anche la crescita dei prezzi dei prodotti di largo consumo. I prezzi del cosiddetto carrello della spesa con i beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,6% a gennaio (da +0,7% di dicembre), con aumenti inferiori all'indice generale. In particolare l'inflazione scende a zero per i beni alimentari (da +0,5%) di dicembre. Rincari doppi rispetto alla media dei prezzi riguardano, invece, gli alimentari non lavorati (+1,7%) sulla spinta dei vegetali freschi o refrigerati i cui prezzi aumentano del 6,4% su anno (sette volte di più del tasso generale).



