Petrolio russo scontato, l'India valuta l'offerta di Mosca. Ecco l'ancora di salvezza di Putin

L'India sta valutando la possibilità di accettare l'offerta della Russia di acquistare il petrolio e altre materie prime a prezzi scontati. Mentre Mosca è alle prese con le dure sanzioni economiche occidentali e con il logoramento della guerra in Ucraina, ecco che la mossa del governo di Delhi potrebbe rivelarsi un'ancora di salvezza per Putin. A riportarlo è la Bbc, che riprende due fonti indiane citate dalla Reuters. L'India, che importa l'80% del suo petrolio, di solito acquista dal 2% al 3% circa delle sue forniture dalla Russia, ma con i prezzi del petrolio in aumento, il governo indiano starebbe cercando di ridurre i suoi costi energetici rivolgendosi al mercato russo. Inoltre, sarebbero in corso fra i due Paesi i lavori per istituire un meccanismo di scambio fra rupie e rubli.

Petrolio, prezzi in discesa. Giù anche il gas

Il gas e petrolio sono in calo mentre guardano ai nuovi negoziati. I prezzi sono scesi dopo con le «aperture nel corso del fine settimana e con la possibilità di trovare degli accordi», spiegano degli analisti finanziari riportati dall'agenzia Bloomberg. Il prezzo del gas ad Amsterdam è sceso a 118 euro al Mwh (-9%). A Londra prosegue stabile a 287 penny al Mmbtu. In flessione anche il prezzo del petrolio. Il Wti scende a 103 dollari al barile (-6%). Il Brent è a 107 dollari al barile con un calo del 4,6%.