Petrolio, prezzi in discesa. Giù anche il gas

(Teleborsa) - Ripiegano i prezzi del petrolio e più in generale le quotazioni delle altre materie prime mentre nessun segnale di tregua arriva dalla guerra in Ucraina.



Le delegazioni russa e ucraina riprenderanno i negoziati questa mattina in video conferenza alle 10.30 ora di Kiev (le 9.30 in Italia), secondo quanto riportato dal Kyiv Independent citando un membro della delegazione e leader del partito del presidente Zelensky in Parlamento sul canale telegram del consigliere del ministro dell'interno Anton Gerashchenko.



Gli investitori sono in attesa di conoscere anche le decisioni dell'Europa sul nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia.



Intanto sui mercati asiatici, il Brent vale 109,73 dollari al barile (-2,61%) e il WTI scambia a 106 dollari (-3,05%).In calo, in avvio di seduta in Europa, anche il prezzo del gas che sulla piazza di Amsterdam segna un prezzo a 115 euro al megawattora, in flessione di circa il 12%.



