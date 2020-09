Illeciti agroalimentari, nuove norme per fermare business da 24 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dalle agromafie sviluppano unche minaccia ora di crescere mettendo le mani su un tessuto economico indebolito dalla crisi determinata dall'emergenza coronavirus che ha coinvolto ampi settori della filiera agroalimentare a partire dalla ristorazione. E' quanto ha affermato Coldiretti intervenendo in audizione in Commissione Giustizia della Camera nell'ambito dell'esame del Ddl con nuove norme in materia dicontenuto nella Relazione semestrale della Dia inviata al Parlamento trova infatti particolare fondamento nella filiera agroalimentare dove – sottolineaColdiretti – pesa la crisi di liquidità generata dall'emergenza coronavirus in molte strutture economiche che sono divenute più vulnerabili ai ricatti e all'usura Le operazioni delle Forze dell'ordine svelano gli interessi delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare ed in modo specifico nellada bar e trattorie aiLa malavita è arrivata a controllare cinquemila locali della ristorazione conche è divenuto una delle aree prioritarie di investimento della malavita che ne comprende lain tempo di crisi perché consente di infiltrarsi in modo capillare nella società civile e condizionare la via quotidiana della persone. In questo modo la malavita si appropria di vasti comparti dell'agroalimentare dai campi agli scaffali, distruggendo la, ma anche compromettendo in modo gravissimo la qualità e la sicurezza dei prodotti, con l'effetto indiretto di minare profondamente l'immagine dei prodotti italiani e il valore del marchio