H&M: vendite online in aumento del 30%, trimestre migliore delle attese

Boom di vendite per H&M. E il titolo schizza in Borsa del 7,5%. Nel terzo trimestre l'azienda svedese di abbigliamento ha registrato un aumento del 35% degli utili che sono arrivati a 5 miliardi di corone (507 milioni di dollari) grazie alla buona performance del periodo estivo. Le vendite superiori alle attese sono aumentare del 12% e sono arrivate a quota 62,3 milioni di corone (6,3 miliardi di dollari) mentre per le vendite online la crescita è stata ancora più forte, del 30%.L'amministratore delegato Karl-Johan Persson ha commentato i risultati affermando che il gruppo è ora sulla buona strada verso la trasformazione e ha sottolineato che «la crescita è stata buona in molti mercati, in particolare negli Usa, in India, in Russia, Polonia e Italia». Nel solo mese di settembre l'aumento delle vendite è stato dell'8% rispetto al settembre precedente. Il gruppo negli ultimi trimestri ha rivisto la sua strategia, per contrastare il calo delle vendite e della redditività, l'aumento della concorrenza e il ritardo nella conversione del business online.H&M sta ottenendo buoni risultati anche in Borsa dove il titolo dall'inizio dell'anno ha recuperato più del 50%. Il margine lordo è passato dal 50,3% al 50,8% e i margini operativi all'8% dal 7,1% (le attese erano al 7,7%). Per quando riguarda le scorte di magazzino, punto critico per il gruppo che obbliga a forti ribassi nei prezzi e pesa sui bilanci, sono aumentate del 9% alla fine del trimestre, per un valore pari al 18,5% delle vendite.