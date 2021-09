Green pass esteso, ipotesi Dl unico PA e privati

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Ancora niente di deciso. In stand by, Cabina di regia e successivo Consiglio dei Ministri, chiamati a decidere sull'estensione del green pass: al momento nessuna convocazione in agenda anche se una data utile potrebbe essere giovedì 9 settembre, ma filtrano notizie discordanti.





Quel che è certo, invece, è che il Governo sembra aver deciso la linea dalla quale difficilmente retrocederà: si fa sempre più concreta, l'ipotesi di un dl unico da adottare sia per i lavoratori della Pubblica amministrazione che ai dipendenti del settore privato.



Dunque, decreto legge unico, composto da un solo articolo, per allargare l'obbligo di esibire la certificazione verde a tutti i lavoratori senza distinzioni. E se , per quanto riguarda la Pubblica amministrazione la partita è chiusa da tempo, con il ministro Brunetta primo sostenitore della misura, nel mondo delle imprese private bisogna ancora trovare la quadra, con i Sindacati che a più riprese si sono detti favorevoli.



Ieri, primo "round" sindacati - Confindustria al termine del quale non è arrivata la fumata bianca: estensione del green pass a tutti i lavoratori solo con i tamponi gratuiti a carico dello Stato potrebbe essere, alla fine, il giusto punto di caduta.