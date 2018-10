Grecia: sale l'inflazione, il punto più alto da nove mesi

Non c'è pace per il paese ellenico: dopo il bilancio presentato in cui mancava il taglio pensionistico- taglio che era stato concordato con i creditori- e il seguente crollo delle banche in borsa, ora arriva la notizia dell'aumento dell'inflazione.



L'inflazione accelera e sale, toccando il punto massimo negli ultimi nove mesi. Secondo l'ufficio di statistica greco l'indice annuo sui prezzi al consumo Cpi ha segnato 1,1%, dopo l'1% di agosto: su mese è salito al 2%, dopo due mesi di cali consecutivi. L'inflazione armonizzata Hicp ha registrato 1,1% su anno, rispetto allo 0,9% del mese precedente ed è salita all'1,4% su mese dopo due declini mensili di seguito © RIPRODUZIONE RISERVATA