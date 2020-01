Giù Piazza Affari. Cauti i listini europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dopo il calo della vigilia innescato dai timori per il virus in Cina. Più debole la performance di Piazza Affari con lo spread del rendimento fra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi in rialzo sulla notizia che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio si dimetterà da leader del Movimento Cinque Stelle.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.556,8 dollari l'oncia., con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,69%.Torna a salire lo spread, attestandosi a +169 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,41%.sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato +0,15%. Resta vicino alla parità Londra (+0,12%) seguita da Parigi., con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,47%.In buona evidenza a Milano i comparti sanitario (+0,90%), vendite al dettaglio (+0,58%) e automotive (+0,52%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti bancario (-1,39%), telecomunicazioni (-1,07%) e petrolio (-0,83%).di Milano, troviamo Amplifon (+1,36%), Ferrari (+1,23%), Atlantia (+1,22%) e Diasorin (+1,14%).Dal lato dei ribassi troviamo le. Affonda Banco BPM, con un ribasso del 2,95%. Scivola Unicredit, con un netto svantaggio del 2,35%. In rosso BPER, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,99%.del FTSE MidCap, MARR (+1,49%), Technogym (+0,83%), Carel Industries (+0,78%) e ASTM (+0,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri, che ottiene -2,22%.Spicca la prestazione negativa di Cattolica Assicurazioni, che scende dell'1,87%.Tamburi scende dell'1,81%.Calo deciso per Banca Popolare di Sondrio, che segna un -1,81%.