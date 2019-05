Generali, Donnet apre ad acquisizioni in UE nel settore dell'asset management

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ile si concentra sul suo core business, maLo ha confermato l'Amministratore delegato del gruppo assicurativo,, nel corso dell'assemblea. Il manager ha detto che ilcoerente con la strategia di rifocalizzazione sul core business, e non prevede altre cessioni, sebbene non ne escluda altre a priori in caso dovessero contribuire a creare valore.Donnet ha anchein coerenza con la strategia del Piano. "Abbiamo definito un quadro strategico: vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra presenza e la nostra leadership in Europa", ha affermato il CEO di Generali, parlando diche dovrebbe "crescere a una velocità anche più alta rispetto al resto del business"."Siamo nello stesso tempo disciplinati e opportunistici e abbiamo il capitale e la cassa per realizzare acquisizioni", ha sottolineato il manager nel corso dell'assemblea, precisando che non ci si attende un grande "risiko" nel settore assicurativo, quanto piuttosot òl'emergere di opportunità fra piccole e medie società.Il CEO ha affermato anche che lae che il prezzo del titolo dalla presentazione dle piano ad oggi è cresciuta del 22%, meglio della media del settore assicurativo.