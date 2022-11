Fisco, si avvicina la maratona fiscale di fine mese

Lunedì 14 Novembre 2022, 10:30







(Teleborsa) - Si avvicina la maratona fiscale di novembre, che vedrà i contribuenti chiamati all'appello per le scadenze Irpef, Irap, Ires, regimi forfettari (Flat tax) e cedolare secca. Lo scorso anno, sempre a novembre, mese in cui si concentrano molte scadenze fiscali, l'Irpef ha raccolto 198,2 miliardi di euro, mentre le altre imposte sostitutive agevolate hanno raccolto circa 3,3 miliardi.



Un mese di grande raccolta per l'Agenzia delle Entrare e Riscossione, con data clou a fine mese, il 30 novembre, quando scadranno i versamenti per le denunce dei redditi di persone fisiche, società di persone e di capitali. I quella data occorrerà infatti saldare il secondo o unico acconto Irpef ed Irap. Stessa scadenza per le partite IVA che dovranno pagare la seconda o unica rata dell'imposta sostitutiva Irpef (flat tax).



Anche i proprietari di abitazioni, infine, dovranno regolare la seconda o unica rata di acconto della cedolare secca per le abitazioni poste in locazione.