Sabato 5 Marzo 2022, 17:17

Fisco, ecco tutte le scadenze da ricordare del mese di marzo per i contribuenti. La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 16. Ma ecco tutte le scadenze.

La prima, già passata, era quella del 3 marzo. Chi nel 2022 ha stipulato o rinnovato un contratto di affitto e non ha optato per il regime della "cedolare secca" è tenuto a versare l'imposta di registro. Il versamento avviene attraverso il modello F24. I titolari di partita Iva devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso banche, Posta, agenti della riscossione.

Il 15 marzo è invece la scadenza per gli adempimenti contabili dei soggetti Iva. Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e fatture riferite alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente.

Fisco, il 43% dei contribuenti non è riuscito a pagare le rate della Rottamazione ter

Le scadenze del 16 marzo

Molte sono invece le scadenze del 16 marzo.

Iva mensile

Liquidazione Iva riferita al mese di febbraio 2022 e versamento dell'imposta dovuta.

Iva (saldo annuale)

Versamento a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale Iva 2021.

Certificazione Unica 2022 ordinaria

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2022.

Certificazione Unica 2022 sintetica

Consegna da parte del datore di lavoro / committente al lavoratore della Certificazione Unica dei redditi conseguiti nel 2021.

Certificazione utili

Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2021 da parte di società di capitali a titolo di dividendo / utili.

Spese detraibili e deducibili

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sostenute nel 2021 da ciascun contribuente da parte di banche, assicurazioni, agenzie funebri, università, asili nido, condomini, ditte edili, ecc., ai fini della predisposizione dei Modelli 730/2022 precompilati.

Erogazioni liberali

Invio facoltativo all'Agenzia delle Entrate da parte di Onlus, Aps, fondazioni per la promozione di beni storici / paesaggistici, di una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili / detraibili sostenute nel 2021 da parte di persone fisiche.