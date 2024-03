Certificazione Unica 2024, ecco come e dove scaricarla. I numeri record: 27,6 milioni di modelli rilasciati

L'Inps ha rilasciato nella giornata di venerdi 15 marzo la certificazione unica 2024 che riguarda la dichiarazione dei redditi del 2023. Questo documento è indispensabile perché riguarda la presentazione dei propri redditi.

Come scaricarlo

L'Inps dichiara che il documento è accessibile a tutti i cittadini attraverso due modalità: digitale e tradizionali. Per visualizzare, scaricare e stampare il modello Certificazione Unica 2024 è necessario accedere con le proprie credenziali (Spid, Cie, Cns, Pin e eIDAS) al portale www.inps.it nella sezione area personale: “I tuoi servizi e strumenti”. Per i pensionati sarà possibile scaricare il documento anche dal servizio on line Cedolino pensione. La Certificazione Unica 2024 è disponibile anche sull'app Inps Mobile per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio Certificazione Unica.

In alternativa, la Certificazione Unica potrà essere richiesta tramite patronati, Caf e professionisti abilitati; Posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo richiestacertificazioneunica postacert.inps.gov.it allegando una copia del documento di identità.