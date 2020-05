(Teleborsa) - Quasi esaurite le scorte di circa 9 milioni di mascherine vendute dalle aziende di Federdistribuzione al prezzo fissato di 50 centesimi + IVA, cioè con un prezzo al pubblico di 0,61 centesimi di euro. Ma, fa sapere la Federazione, grazie all'accordo con il Commissario Domenico Arcuri è attualmente in corso il riapprovvigionamento.



"Al momento – spiega Federdistribuzione in una nota – le mascherine sono in vendita presso Bricocenter, Bricoman, Carrefour, Esselunga, Gruppo Selex (insegne Pan, Gala, Mercatò, Galassia, Il Gigante), anche se non in tutti i punti vendita delle insegne citate per un totale al momento di circa un migliaio di grandi negozi".



Entro qualche giorno, assicura la Federazione, "si completerà il numero delle insegne e gli approvvigionamenti entreranno a pieno regime consentendo la copertura di 8mila punti vendita". © RIPRODUZIONE RISERVATA