Facebook sarà anche una banca

. Secondo il Financial Time, il colosso dei social network avrebbe sceltoper sviluppare laIl progetto, ancora in corso e da sviluppare, vedrà dunque sede nella capitale inglese, scelta nonostante la Brexit per la sua capacità di attrarre una forza lavoro multiculturale e per le potenzialità di diventare un "hub fintech" di prestigio.La trasformazione di WhatsApp in strumento di pagamento, oltre che piattaforma di messaggistica, sarà un passaggio importante per Facebook che dovrà occuparsi anche della, tema fondamentale per il social network. Secondo il FT, molti degli ingegneri che si occuperanno di questi aspetto saranno assunti tra Londra e Dublino.A lanciare il progetto era stato lo stesso Ceo di Facebook,durante la conferenza degli sviluppatori lo scorso 30 aprile quando disse che "inviare denaro a qualcuno dovrebbe essere tanto facile quando inviare una foto".