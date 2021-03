25 Marzo 2021

(Teleborsa) - EssilorLuxottica ha stipulato un accordo per acquisire la rete di laboratori Walman negli Stati Uniti, leader sul mercato americano degli occhiali da vista da più di 100 anni. L'operazione dovrebbe concludersi nei prossimi mesi ed è soggetta all‘approvazione delle autorità regolatorie competenti e alle consuete condizioni di mercato.

Grazie a questa transazione, Walmanc beneficerà della focalizzazione di EssilorLuxottica sull'innovazione di prodotto e di servizio per generare nuove opportunità di crescita. Pur rappresentando il più grande mercato al mondo per il settore dell'ottica, gli Stati Uniti offrono ancora molte opportunità da esplorare: dalle lenti progressive e antiriflesso, allo sviluppo di soluzioni per la gestione della miopia.

"Walman è un'azienda che ammiriamo e di cui siamo partner di lunga data: condividiamo la stessa attenzione al cliente e la ricerca continua di standard di servizio sempre più elevati", hanno commentato Francesco Milleri e Paul du Saillant, rispettivamente Amministratore Delegato e Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

Walman ha una rete di 35 siti negli Stati Uniti tra laboratori di rifinitura di lenti graduate e hub di strumenti ottici e prodotti per la cura della vista. Anche nell'ambito del gruppo EssilorLuxottica, Walman continuerà a operare nel mercato con il suo marchio, offrendo ai clienti lo stesso livello di qualità in termini di servizio, prodotto e relazione che si aspettano.

"L'investimento di EssilorLuxottica in Walman è un importante passo avanti per i nostri clienti e dipendenti", ha affermato Marty Bassett, Presidente e Amministratore Delegato di Walman.