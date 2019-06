Engie lancia una "spina intelligente" per monitorare i consumi di energia

Ultimo aggiornamento: 18:21

Engie Italia, player dell'energia e dei servizi, sceglie la strada dell'efficienza energetica. Il gruppo ha ideato un nuovo modo per monitorare il consumo dei propri elettrodomestici al fine di consumare meno energia e risparmiare. Con la formula “Smart&Save+” si può collegare a un elettrodomestico la cosidetta "smart plug", ossia la spina intelligente, inclusa nell'offerta energia per controllare i consumi in tempo reale, individuare quale apparecchio influisce maggiormente sulla bolletta e di conseguenza far evolvere le proprie abitudini di consumo verso modelli più sostenibili.Inoltre attraverso l'app dedicata è possibile pilotare l’accensione e lo spegnimento dell’elettrodomestico collegato e programmarne il funzionamento, ottimizzando in questa maniera la modalità di utilizzo e di consumo. Un servizio mirato non solo a soddisfare i clienti che vogliono moderare le prorie spese, ma anche chi è alla ricerca di soluzioni e modelli più sostenibili.Arrivano anche dei premi per i clienti più virtuosi e attenti all'ambiente. Una volta scelto l'elettrodomestico da monitorare, Engie prevede a eliminarne il costo del suo consumo dalla bolletta. In qualsiasi momento è possibile associare un altro elettrodomestico alla presa per scoprire come e quanto consuma e di conseguenza continuare a risparmiare. Un’offerta di energia dunque che permette di eliminare il costo dell’elettrodomestico più energivoro.Il Gruppo ha intrapreso anche altre iniziative per ridurre l'inquinamento: l'energia elettrica fornita alle piccole e medie imprese proviene da fonti rinnovabili e le soluzioni avanzate sul teleriscaldamento nelle città evitano fino al 50% delle emissioni di CO2 nell'ambiente, garantendo fino al 70% di risparmio energetico.