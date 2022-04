Energia, Patuanelli: a breve nuovo decreto per contenere prezzi

(Teleborsa) - "Il Governo con il recente decreto Ucraina ha cercato di dare una prima concreta risposta all'emergenza e a breve interverremo con un nuovo decreto legge per rafforzare gli interventi finalizzati a contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e ad aumentare la liquidità delle imprese". Lo ha affermato il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli, in un messaggio inviato in occasione dell'inaugurazione a Genova della 12esima edizione di Euroflora.

"In queste settimane - ha sottolineato il Ministro - il conflitto russo-ucraino ha infiammato il mercato della produzione e dei prodotti energetici, comprimendo i margini operativi dei nostri produttori. Si tratta di una crisi che non può essere affrontata a livello di singolo Stato ma che necessita di una risposta forte e coesa da parte dell'Europa che metta sul tavolo una nuova tranche di debito comune per affrontare, come nel caso della pandemia, una crisi globale".

"Per superare questo momento di crisi - ha concluso Patuanelli - ho più volte ribadito la necessità di un gioco di squadra che veda coinvolte le istituzioni nazionali e europee e tutti gli operatori delle filiere agroindustriali per la ricerca di strumenti di intervento comuni e condivisi".