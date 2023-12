Energia, ricerca Srm-Intesa Sanpaolo: la guerra pesa sugli approvvigionamenti, in Ue il gas russo scende al 6%

È in corso da ormai un ventennio una modifica del mix europeo di produzione di energia elettrica. In Europa l'uso del carbone è diminuito dal 31% al 16% mentre è aumentata in maniera significativa la quota del gas naturale dal 12% al 20%. È quanto emerge dal quinto rapporto Med & Italian Energy Report, realizzato dal Srm, centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, e l'Esl Energy Center del Politecnico di Torino. I dati sono stati presentati oggi a Burxelles nel corso di una iniziativa al Parlamento europeo. Dominano, secondo i dati del rapporto, le energie rinnovabili, passate dal 15% al 38%. Ci si aspetta un ritmo di espansione dell'elettricità da rinnovabili più che doppio entro il 2027.

Il mix

Nell'arco dell'ultimo ventennio anche l'Italia ha aumentato in modo significativo l'uso del gas e delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, che ora sono i due modi più importanti per produrre elettricità coprendo rispettivamente il 54% ed il 35% del mix elettrico. Tra gli altri paesi: la Spagna presenta un mix più equilibrato, seppure con un maggiore peso delle rinnovabili che arrivano al 41% del totale; la Germania è il Paese con il più alto utilizzo di carbone (31% del totale), anche se in forte riduzione. In Francia il mix energetico è dominato dal nucleare (63% del totale).

Le importazioni

Il rapporto evidenzia poi che la guerra in Europa con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha creato turbolenze geopolitiche impattando sulla sicurezza degli approvvigionamenti e la nuova crisi in Medio Oriente, seppur per ora con poche conseguenze dirette sul mercato dell'energia, pone interrogativi sulla stabilità di un'area cruciale. Nell'ambito di questo scenario è cambiato l'ordine di priorità tra i tre principali attributi dei sistemi energetici. Le importazioni di gas dalla Russia erano il 41,1% per l'Europa pre-guerra (2021), sono scese al 10% nel 2022 e scese ancora al 6% nei primi 9 mesi del 2023.

Il gas naturale liquefatto

Sta crescendo il ruolo del gas naturale liquefatto.

I gasdotti

L'Italia è l'emblema di questo cambiamento perché le importazioni di gas russo dal gasdotto Tag che arriva a Tarvisio si sono ridotte dal 28,4% del 2020 al 2,4% dei primi 10 mesi del 2023. Mentre le importazioni di gas dall'Algeria attraverso il gasdotto Transmed che arriva a Mazzara del Vallo sono aumentate dal 12% del 2020 al 20,2% dei primi 10 mesi del 2023. Un vero e proprio effetto sostituzione Algeria-Russia. Che è stato anche uno «spostamento del baricentro energetico da Est a Sus ridando centralità al Mediterraneo», spiega la ricerca.

I grandi consumatori

Nell'uso dell'energia l'Europa è poi molto più efficiente rispetto a Cina e Stati Uniti. Le due grandi potenze rivali, con Unione Europea e India, inoltre, rimangono tra i maggiori consumatori di energia mondiale con una percentuale pari al 58%. In particolare Cina e Usa il 26% e il 16%, Ue 10%, India 6%. Tra le grandi regioni del mondo, l'Europa è l'area con il maggior grado di dipendenza energetica (55,5% dei consumi energetici dipendono da importazioni) mentre questo dato scende al 20% per la Cina ed è nullo per gli Stati Uniti che sono totalmente autosufficienti nella produzione rispetto al fabbisogno energetico. All'interno del panorama europeo l'Italia è il Paese con il maggior grado di dipendenza energetica pari al 73,5%, la Francia invece - che usa il nucleare- è il Paese con il minor grado di dipendenza pari al 44,2%.