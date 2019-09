Enel, attive le 200 stazioni del progetto Eva+

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via il Progetto Eva+ coordinato da Enel. Sono attive tutte le 200 stazioni di ricarica veloce da 50kW installate nell’ambito del piano Eva+, pari a 400 punti di ricarica disponibili per i clienti finali presso le principali strade a lunga percorrenza di Italia e Austria.Eva+, Electric Vehicles Arteries, è il progetto europeo per lo sviluppo della mobilità elettrica nato nel 2016. Il programma prevedeva entro tre anni l’installazione di 200 infrastrutture di ricarica veloce, 180 in Italia e 20 in Austria, lungo le strade a lunga percorrenza extraurbane dei due Paesi. Il programma, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del “Connecting Europe Facility”, ha visto la collaborazione di Enel in qualità di coordinatore, con Verbund, utility austriaca, Smatrics, operatore austriaco di reti di ricarica e insieme ad alcune aziende automobilistiche come Renault, Nissan, BMW Group e Volkswagen Group Italia.Le infrastrutture di ricarica di EVA+ presenti sul territorio italiano sono interamente sviluppate e installate da Enel X e con una potenza fino a 50kW permettono di fare un pieno di energia a due veicoli contemporaneamente in circa 30 minuti. Ogni stazione è compatibile con tutti i modelli di auto elettriche attualmente sul mercato. Le stazioni di ricarica veloci Eva+ fanno parte di una rete capillare presente sul territorio italiano e austriaco e che da ora in poi permette di affrontare un viaggio in auto elettrica dalla Sicilia all'Austria solo con una sosta di breve durata per ricaricare la macchina.