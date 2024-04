Parte la stagione della dichiarazione dei redditi. Da oggi pomeriggio martedì 30 aprile sarà online sul sito dell’Agenzia delle entrate la precompilata con il nuovo 730 semplificato. I contribuenti potranno consultare i modelli già predisposti con i dati in possesso del fisco o inviati da altri soggetti come datori di lavoro, farmacie e banche. Dal 20 maggio poi, dopo aver accettato o modificato i dati, i cittadini potranno anche inviare la dichiarazione dal pc di casa senza spese e senza dover passare da un Caf o da un commercialista. Per accedere al servizio sono necessarie le credenziali di identità elettronica Spid, Cie o Cns e per inviare il modello ci sarà tempo fino al 30 settembre prossimo. Il 730 precompilato riguarda i contribuenti che hanno percepito redditi da lavoro dipendente ma da quest’anno la platea si allarga in via sperimentale. Entrano infatti anche i dati che prima dovevano necessariamente andare sul modello Redditi (per esempio quelli da capitale di fonte estera).