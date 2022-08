Electronic Art vola a Wall Street, assist da rumors su offerta Amazon

Venerdì 26 Agosto 2022, 18:00







(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Electronic Arts, che tratta in rialzo del 4,80%.



A fare da assist alle azioni contribuiscono indiscrezioni stampa sulla possibile acquisizione del colosso dei videogiochi da parte di Amazon. Offerta, secondo rumors, che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Electronic Arts rispetto all'indice di riferimento.



Il quadro tecnico di Electronic Arts suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 132 USD con tetto rappresentato dall'area 135,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 130,2.





(Foto: © funtap | 123RF)