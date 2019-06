Di Maio accelera sul salario minimo. Ocse: «Nove euro l'ora cifra molto alta»

Ocse critico. Un salario orario minimo fissato a 9 Un salario orario minimo fissato a 9 euro lordi sarebbe al momento «il più elevato tra i Paesi Ocse» e «anche della maggioranza dei contratti collettivi esistenti». Così Andrea Garnero, economista del dipartimento lavoro e affari sociali dell' Ocse, nel corso di un'audizione sul tema in commissione Lavoro alla Camera. La cifra di cui si parla in Italia è quindi, sottolinea l'economista, «molto elevata».

​Il dl Dignità non si tocca, no al ritorno del Jobs act. Cosìai ministri 5S che ha visto oggi a Palazzo Chigi . «Ora il prossimo passo è il salario minimo. Restituire dignità a circa 3 milioni di lavoratori sottopagati. È una legge presente in tanti paesi europei e l'Italia non può restare a guardare», dice il vicepremier. E convoca suluna riunione di urgenza a Palazzo Chigi. La retribuzione minima «non è la soluzione alla questione salariale italiana o ai problemi del mercato del lavoro italiano», così Andrea Garnero, economista del dipartimento lavoro e affari sociali dell'Ocse.