Tria: «Minibot non saranno introdotti. Manovra trumpiana? Serve il dollaro»

il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo a Londra, a margine di un incontro con investitori della City, ai giornalisti che gli chiedevano un commento alle parole di Matteo Salvini da Washington. «A parte questo - ha proseguito Tria - la nostra manovra è quella che abbiamo deciso e approvato». Basata su «una politica fiscale prudente, ma compatibile con la necessità di crescere di più. Una manovra trumpiana? Implica avere il dollaro, e noi abbiamo l'euro».

Conte sfida la Ue ma si tratta sul rinvio della procedura: mercoledì vertice di governo



«Tutti sanno che l'Italia è in una situazione macroeconomica che non è molto buona». È quanto ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria a Londra secondo quanto riporta Bloomberg. Il ministro si è anche detto «fiducioso in un accordo con la Commissione Ue che sarà raggiunto e che la procedura per il debito eccessivo sarà scongiurata». «Non penso che i minibot saranno introdotti, voglio essere chiaro su questo». Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Londra, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Per effetto degli incassi fiscali migliori delle previsioni si conferma un obiettivo di target del 2,1/2,2% nel 2019. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria parlando a Londra, secondo quanto riporta Bloomberg.

Ultimo aggiornamento: 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA