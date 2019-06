Draghi, Euro fonte di prosperità e stabilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ed il ruolo chiave per, in un discorso preparato per l'ottava conferenza della BCE sull'aggregazione dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale.Partendo dalla considerazione che, con ricadute positive sul PIL pro-capite dei Paesi del blocco europeo, Draghi ha sottolineato che "il principaleè stato quello di garantire".L'Euro - ha detto - è servito a "un certo numero di paesi dallain periodi di stress economico"."Prevenendo svalutazioni competitive tra paesi all'interno dell'UE,ed ha rafforzato gli incentivi affinché le imprese accrescessero la loroattraverso aumenti di". Ciò si è tradotto in un, ha notato.Il numero uno dell'Eurotower ha poi affrontato il tema dei, in particolare i(dazi e protezionismo, Ndr), e la vulnerabilità dell'Eurozona agli shock esterni di natura finanziaria (elevato indebitamento, Ndr). A proposito del, Draghi ha affermato che "idel mercato unico devono quindi essere, attuandoverso un modello di crescita più equilibrato che sia meno vulnerabile ai cambiamenti delle condizioni esterne, come quelle emerse di recente".Per quanto concerne gli, Draghi ha sottolineato che "le passività nette verso l'estero delle economie europee si sono attestate" e che i paesi con un maggior"possono rimanere vulnerabili alle mutevoli condizioni finanziarie esterne a causa della loro"."Questi sviluppi confermano che sonoper mantenere un costante", ha affermato il Presidente della BCE, aggiungendo che "la principalesi sta spostando verso un, che dipende più dall'innovazione interna e dalla spesa per investimenti di quanto non sia stato finora. Ciò sarà possibile solo se le istituzioni nazionali e la governance saranno migliorate".