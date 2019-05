Sinclair Broadcast group, il maggior gruppo televisivo negli Stati Uniti, ha raggiunto un accordo per l'acquisto da Walt Disney di 21 network regionali di sport, per oltre 9,6 miliardi di dollari. Disney aveva acquisito i canali come parte dell'operazione da 71 miliardi con cui ha rilevato una grossa parte degli asset della 21st Century Fox; canali, però, che Disney ha dovuto mettere in vendita per soddisfare le richieste Antitrust del dipartimento di Giustizia e ottenere il via libera alla maxi-operazione con Fox. © RIPRODUZIONE RISERVATA