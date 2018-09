Comcast perde il 7% in borsa, paga caro l'acquisto di Sky

Comcast, il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, perde il 7% in borsa dopo aver vinto l'asta per prendersi Sky.



Quel che non convince gli azionisti di questa vittoria è il prezzo che il gruppo americano ha dovuto pagare. Comcast, infatti, ha sborsato 40 miliardi di dollari, facendo un'offerta del 60% più alta di quella che era stata l'offerta iniziale messa sul tavolo da 21st Century Fox nel 2016. Il gruppo americano, inoltre, ora avrà un'esposizione debitoria pari a 3,5 volte l'ebitda.













