(Teleborsa) -fa crescere la spesa alimentare delle famiglie al top del decennio con un balzo del +7,4% nel 2020 per effetto dei ripetuti lockdown che hanno spinto gli italiani tra le mura domestiche. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti su dati Ismea che evidenzia come i picchi più elevati si siano verificati aLe star del carrello nel tempo del Covidche fanno registrare un balzo del 14,5% negli acquisti ma tendenze positive si registrano in tutti i comparti, con incrementi sopra la media per formaggi, carne e salumi, per i prodotti ortofrutticoli. Un andamento che non compensa tuttavia ilche si è verificato nella ristorazione dove la spesa delle famiglie si è ridotta del 42%.Il trascorrere delle settimane in casa ha peraltro modificato progressivamentenei confronti del cibo a favore del paniere(uova, farina, lievito, burro, zucchero, olio) con un graduale ridimensionamento dell'interesse iniziale con la pandemia per i(surgelati e scatolame) e per i prodotti da(latte Uht, pasta, passate di pomodoro).Inoltre, con lo scoppio della pandemia il rapporto con il cibo è cambiato con l'alimentazione che – conclude Coldiretti - è diventata una delle vie per cercare di mantenere la salute come dimostra ilnell'inverno 2020 che ha spinto la crescita annuale degli a