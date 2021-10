Covid, pillola antivirale Merck riduce ospedalizzazione e morte del 50%

Venerdì 1 Ottobre 2021, 13:00

(Teleborsa) - Merck & Co. (conosciuta anche come MSD al di fuori di USA e Canada), una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, ha comunicato che la pillola antivirale molnupiravir è capace di ridurre il rischio di ospedalizzazione o morte per Covid-19 del 50% in pazienti adulti a rischio e non ricoverati con Covid-19 da lieve a moderato. L'azienda sta ora interrompendo lo studio di Fase III e richiederà un'autorizzazione per l'uso di emergenza dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti il più rapidamente possibile, con a seguire richieste ad altri organismi di regolamentazione in tutto il mondo.

Nello studio, portato avanti con Ridgeback Biotherapeutics, il 7,3% dei pazienti che hanno ricevuto molnupiravir è stato ricoverato in ospedale o è deceduto fino al giorno 29 dopo la somministrazione, rispetto al 14,1% dei pazienti trattati con placebo (53/377); p=0,0012. Fino al giorno 29, non sono stati segnalati decessi nei pazienti che hanno ricevuto molnupiravir, rispetto agli 8 decessi nei pazienti che hanno ricevuto il placebo.

"Con questi risultati convincenti, siamo ottimisti sul fatto che il molnupiravir possa diventare un farmaco importante come parte dello sforzo globale per combattere la pandemia", ha commentato il CEO Robert Davis. "Continueremo a lavorare con le agenzie di regolamentazione sulle nostre applicazioni e faremo tutto il possibile per portare molnupiravir ai pazienti il ??più rapidamente possibile", ha aggiunto.

I dati si basano su uno studio su 775 pazienti arruolati ad agosto 2021 o prima. Al momento della decisione di interrompere il reclutamento, sulla base dei convincenti risultati provvisori, lo studio si stava avvicinando al reclutamento completo del campione di Fase 3, pari a 1.550 pazienti. In previsione dei risultati, Merck aveva già iniziato a produrre molnupiravir e ora stima di produrre 10 milioni di cicli di trattamento entro la fine del 2021, con più dosi che dovrebbero essere prodotte nel 2022.