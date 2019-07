(Teleborsa) - La Corte dei Conti sollecita a FS Italiane a valutare l'investimento in Alitalia, mentre giudica non significativi i riflessi del trasferimento di ANAS nel perimetro del Gruppo, pur auspicando una celere conclusione del "tavolo tecnico" istituito al MIT per la valutazione patrimoniale.



E' quanto emerge dalla relazione dei giudici contabili sul Bilancio 2017, che si è chiuso con un risultato netto di 231 milioni di euro.



Tenuto conto dell'impatto che l'operazione avrebbe su FS Italiane, la Corte "rivolge la raccomandazione già formalmente condivisa dal collegio sindacale, che è quella di acquisire tutti gli elementi necessari per valutare la fattibilità e sostenibilità della stessa, attivando tutte le iniziative idonee a tutelare l'integrità patrimoniale del gruppo, la continuità e lo sviluppo aziendale".