Coronavirus, UE approva regime italiano di aiuti di Stato a Pmi agricoltura e pesca

(Teleborsa) - "Questo regime aiuterà le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di liquidità e a portare avanti le loro attività durante e dopo la pandemia. In questo frangente così difficile è essenziale predisporre gli interventi nazionali necessari in modo tempestivo, coordinato ed efficace, in linea con le norme dell'Ue". È con queste parole che, ha commentato ilIl regime – si legge in una nota – è stato approvato nell'ambito delPer la Commissione si tratta di unain linea le regole comunitarie".Nel dettagliosotto forma diSarà aperto alle Pmi operanti nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, e consentirà loro di accedere ai mezzi finanziari necessari per sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e d'investimenti e continuare a portare avanti le loro attività.Nell'ambito del regime possono essere concesseper impresa operante nel; diper impresa operante nel settore dellaa; diper impresa operante nel settore dellao dellaL'importo del prestito per impresa – spiega la nota – è limitato a quanto necessario per sopperire al fabbisogno di liquidità nel prossimo futuro. Le; hanno unae i premi relativi alle commissioni delle garanzie sono in linea con i livelli stabiliti nel quadro temporaneo. Sul fronte dellel'aiuto segue, in base ai diversi settori, le