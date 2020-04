© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sono vari gli scenari allo studio ma tutto dipenderà dalla durata dell'immunità. Unaavanza l'ipotesi, in assenza di farmaci e vaccini davvero efficaci, diTutte le simulazioni, frutto di un modello matematico, mostrano, infatti, che il contagio rischia di riprendere non appena vengono allentate le restrizioni.Sui calcoli incombe, tuttavia, lmotivo per cui i ricercatori sottolineano la necessità di fare urgentemente degli studi sierologici sulla popolazione.Con il dilagare della pandemia, pare sempre più improbabile che il virus SarsCoV2 possa essere eradicato così come era accaduto con il virus della Sars e, secondo gli esperti, il nuovo coronavirus continuerà a circolare stagionalmente, come i virus influenzali. Per valutare la plausibilità di questo scenario, l'immunologo Stephen Kissler e i suoi collaboratori hanno elaborato un modello matematico volto a calcolare leTutte le simulazioni mostrano cheSe questo accade per esempio in autunno, quando la trasmissibilità del virus è maggiore,col rischio di sovraccaricare il sistema sanitario.Un altro scenario mostra cheSecondo gli autori dello studio, in assenza di farmaci e vaccini davvero efficaci, la sorveglianza e il distanziamento sociale potrebbero dover essere mantenuti fino al 2022 per dare tempo agli ospedali di attrezzarsi e per raggiungere una buona immunità di popolazione.