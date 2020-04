​Coronavirus, Banca europea degli investimenti: fondo garanzia imprese Ue da 200 miliardi

Un aiuto per le imprese europee durante la pandemia del coronavirus. Il consiglio di amministrazione della Banca europea degli investimenti (Bei) ha discusso oggi un fondo di da 25 miliardi di euro in grado di fornire ulteriore sostegno alle aziende europeo per 200 miliardi. Lo si legge in una nota. Il fondo si aggiunge al pacchetto di aiuti da 40 miliardi annunciato a marzo, e la sua proposta arriverà al tavolo dell'Eurogruppo del prossimo 7 aprile.

«Ci sono tre pilastri su cui si intende puntare», ha continuato il ministro tedesco. Il primo è che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prendere in prestito dal Mes (Meccanismo europeo di stabilità) «una somma equivalente al due per cento della loro performance economica». Ciò consentirebbe loro di stabilizzare le finanze pubbliche senza dover pagare premi elevati. «Per l'Italia sarebbero circa 39 miliardi di euro», ha proseguito Scholz. Inoltre, la Banca europea per gli investimenti dovrebbe essere messa in condizione di «prestare 50 miliardi di euro alle aziende che ne hanno urgente bisogno», ha proseguito il vice-cancelliere. E come terzo punto, gli Stati membri dell'Ue dovrebbero essere aiutati a far fronte all'improvviso aumento della disoccupazione. «La Commissione Ue ha appena presentato delle proposte in merito che ricordano la mia idea di un sistema di riassicurazione della disoccupazione», ha detto il ministro delle Finanze.

