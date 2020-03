Virus: Borse nel panico, Milano -11%. Spread sale a 224 punti

Coronavirus, crollano le Borse, con Milano che fa segnare un -10%. L'epidemia da coronavirus affonda i mercati finanziari europei, sui quali si è abbattuta una vera tempesta a causa delle preoccupazioni legate all'emergenza sanitaria a livello globale e al crollo del prezzo del petrolio dopo la guerra dei prezzi tra i principali produttori. A Piazza Affari, nel day after della chiusura della Lombardia e di altre province del Nord, nei primi minuti di scambi il Ftse Mib ha perso oltre l'8%, poi oltre il 10%, riportandosi sui valori di gennaio 2018. Avvio in forte ribasso per i mercati azionari europei. A Francoforte il Dax segna -7,49%, mentre Londra avvia gli scambi a - 8,08% e Madrid cede il 7,59%. Non va meglio sulla piazza asiatica, con l'indice Nikkei a picco, che a Tokyo lascia sul terreno il 5,38% a 19.698,76 punti, registrando la peggiore performance da due anni a questa parte. Affonda anche la Borsa australiana, giù del 7,33%. Il crollo che stanno subendo le europee a causa della paura del coronavirus è superiore anche a quello registrato in occasione del referendum sulla Brexit. L'indice Stoxx 600, che raggruppa le principali società quotate del Vecchio Continente, cede il 7,4%, dopo essere arrivato a perdere fino all'8,2%. Il 24 giugno 2016, dopo il voto per l'uscita dalla Ue, il paniere affondò del 7%.

Lo Spread Btp Bund a 227 punti, sui massimi dall'agosto del 2019. Nuovo rialzo dello spread tra Btp e Bund tedeschi. Il differenziale tra titoli di stato è arrivato fino a 227 punti poco prima delle 15, per ripiegare poi a 225, attestandosi sui massimi dall'agosto del 2019.

